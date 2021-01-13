Военнослужащие помогли автомобилисту, застрявшему в сугробе в Челябинской области: видео

В Челябинской области сотрудники военной автомобильной инспекции помогли водителю легковушки, который застрял в снегу и не мог выехать на проезжую часть.

Инцидент произошел близ военного городка в Чебаркуле (Челябинская область), сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Во время патрулирования дорог военнослужащие остановились, взяли на буксир застрявшую машину и помогли автомобилисту выбраться из снежного плена.

Ситуацию на дорогах в Челябинской области осложняют снегопады и сильные морозы. Только за последние дни в регионе выпала месячная норма осадков, температура воздуха в ряде районов опустилась ниже 30 градусов мороза.