Более 250 практических занятий провели на ТОФ в 2020 году в рамках морской десантной подготовки

В прошедшем 2020 году основные усилия в рамках морской десантной подготовки (МДП) на Тихоокеанском флоте командование ТОФ сосредоточило на совершенствовании навыков личного состава по погрузке и выгрузке десанта способом «с упора», а также высадке подразделений способом «на плав» с перестроением в походный и боевой порядок.

Практические занятия по МДП проводились на вододромах и макете большого десантного корабля на полигонах Горностай и Радыгино, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Готовясь к двустороннему бригадному тактическому учению на Тихоокеанском флоте провели почти 150 тренировок. Еще более 100 тактико-специальных занятий прошло в обеспечении больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

После занятий полученный опыт был использован моряками и морскими пехотинцами на практике во время почти десятка ротных тактических учений с высадкой десанта на учебном тренировочном поле «Клерк» в Приморье и нескольких батальонных тактических учений, которые проводились на Камчатском полуострове. Наиболее масштабным учебным мероприятием стало двустороннее бригадное тактическое учение на Чукотке. С больших десантных кораблей морской десант в этом регионе высаживался впервые.