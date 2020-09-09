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Вождение на плаву: военнослужащие преодолели водные преграды в Ленобласти

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
15:40 09.09.2020
Экипажи МТЛБ выполнили упражнения по входу и выходу из воды и вождению на плаву.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вода - не преграда для многоцелевых бронированных тягачей, экипажи которых сдают зачеты в Ленинградской области. За рычагами управления опытные военнослужащие, но ныряют и плавают на транспортере они впервые.

Необходимо пройти дистанцию 1,5 километра. Задача не только следить за скоростью - она должна быть неизменной от старта до финиша, - но и успевать маневрировать между препятствиями.

Главная особенность, о которой предупреждают всех новичков, кто в первый раз преодолевает водные преграды, состоит в том, что многоцелевой тягач в воде трудноуправляем.

Плыть нужно со строго определенной скоростью и не допускать заносов, иначе машина может перевернуться. На этот случай рядом дежурит спасательная группа, поскольку глубина - до пяти метров.

За рычагами девятитонных военных вездеходов сидят уже опытные механики-водители, но плавать им еще до этого не приходилось. Свой дебютный заплыв выполнил ефрейтор Дмитрий Михайлов. Его «мотолыга», как прозвали военные этот легендарный тягач, прошла маршрут общей протяженностью 1,5 километра с небольшими помарками.

«Вождение на плаву - это хороший опыт для механика-водителя. Это интересно для себя, совершенствование навыков», - сказал Михайлов.

Перед водной тренировкой технику надежно герметизируют - это тоже часть боевой подготовки. Проверяется каждая деталь: от корпуса и ходовой до воздухозаборника и специального щитка, отражающего волны.

«Военнослужащие готовились в течении учебного периода. Выполняли упражнения подготовительные. А также зачетные упражнения по вождению боевой машины в пересеченной местности», - пояснил командир мотострелкового батальона Вадим Герасимов.

Рассекать водную гладь лесного озера мотострелки будут неделю, что станет финальным этапом подготовки к предстоящим учениям с переброской техники и форсированием рек.

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