«Триумф» и «Панцирь-С»: военнослужащие ЮВО отразили атаку «противника» на командный пункт в рамках «Кавказ-2020»

На полигоне в Краснодарском крае в рамках масштабных учений «Кавказ-2020» военнослужащие зенитно-ракетного полка ЮВО провели маневры по защите командного пункта группировки войск от ракетных ударов условного противника.

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отработали учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне. Электронные пуски ракет по целям были произведены как с отдельных оборудованных позиций, так и в движении в составе колонн с короткой остановкой.

Зенитчиками были отработаны навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое.

Военнослужащие сумели продемонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки при ведении разведки воздушной обстановки, отражении внезапных воздушных ударов условного противника, определении координат целей и их эффективного поражения в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.