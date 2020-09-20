Иностранные участники «Кавказ-2020» посетили Мамаев курган в Волгограде

Экскурсию по памятным местам Волгограда организовали для иностранных делегаций - участников Стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Подразделение военнослужащих вооруженных сил Республики Армения побывали на Мамаевом кургане, где российские экскурсоводы представили композиции главного мемориального комплекса города.

Для военнослужащих, которые остались в полевом лагере на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, военные артисты творческих коллективов Южного военного округа и Черноморского флота провели концерты.

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СКШУ «Кавказ-2020» на территории ЮВО проводится с 21 по 26 сентября. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Мьянмы, Пакистана – всего до 1000 иностранных военнослужащих.