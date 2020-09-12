Военнослужащие ВВО укрепили дамбу на Амуре после подъема воды
Солдаты и офицеры ВВО были привлечены к работе по решению командующего войсками округа генерал-полковника Геннадия Жидко.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) направлены в Ленинский район Еврейской автономной области (ЕАО) для укрепления защитной дамбы в районе села Ленинское в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Солдаты и офицеры ВВО привлечены к работе по решению командующего войсками округа генерал-полковника Геннадия Жидко после обращения администрации области в связи с резким подъемом уровня воды в реке Амур.
Сводный отряд прибыл на место и приступил к работам по укреплению и увеличению защитного гидросооружения. Для укрепления дамбы используются мешки с песком и проводятся земляные работы.
Всего к укреплению дамбы привлечены 250 военнослужащих и 12 единиц техники.