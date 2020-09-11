В ВКС рассказали о тренировке США авиаударов по России

Три американских бомбардировщика В-52Н отрабатывали 31 августа над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии удары крылатыми ракетами по Калининградской области. Об этом в пятницу сообщил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам Суровикина, по всему маршруту полет бомбардировщиков отслеживался радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО.

Также он добавил, что 28 августа на учениях Allied Sky американские бомбардировщики В-52Н отработали условные удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады.