Заарканивание лошади и переброска боеприпасов: как военные готовятся к конкурсу «Конный марафон»

На площадках горного полигона Кара-Хаак в Республике Тыва кавалерийские подразделения России и Узбекистана проводят тренировки перед началом конкурса «Конный марафон».

На данный момент лучшие наездники отрабатывают один из самых сложных элементов программы - заарканивание лошади.

В состав каждой команды входят 10 человек и столько же лошадей. В 2020 году появились в конкурсе появились новые этапы - к эстафете и короткой дистанции прибавилось соревнование на длинную дистанцию, в ходе которого необходимо перебросить почти тонну боеприпасов на расстояние более километра.

Конкурс «Конный марафон» Армейских международных игр - 2020 пройдет с 23 по 30 августа на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа.