Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

Тамара Астапенкова
00:47 10.08.2020
Максимальная дальность полета составит 1300 километров.
Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
© Фото: Минобороны России

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Германии в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наблюдательный полет будет выполняться в период с 10 по 13 августа текущего года. Взлет будет произведен с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1. Максимальная дальность полета составит 1300 километров.

Полет будет выполнен по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. На борту российского самолета немецкие специалисты будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором по открытому небу.

Отмечается, что наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочнения безопасности через укрепление мер доверия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.08.2020, 18:42
Даламан, Бодрум и Анталья: рейсы из РФ на турецкие курорты возобновятся в понедельник
Дата10.08.2020, 00:00
Готовы к «Кавказу-2020»: на юге РФ стартовали спецучения со всеми видами обеспечения действий войск
Дата08.08.2020, 17:01
Матыцин рассказал о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде в Токио
Дата09.08.2020, 14:40
Недюжинная сила или 450 килограмм на сантиметр: как проверялась на прочность резиновая обшивка «Князя Владимира»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:51 Спорт
Федун заявил о снятии «Спартака» с чемпионата России
20:20 В стране и мире
Опубликованы результаты exit poll: в Белоруссии завершились выборы президента
20:09 Армия
Су-27 перехватил самолет радиотехнической разведки ВМС США над Черным морем
17:25 В стране и мире
София Ротару поразила поклонников своей внешностью
16:20 В стране и мире
Видео
Эксперт сравнил опасность вируса SFTS и COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
«Клоунада»: критик Соседов о браке Пугачевой и Галкина
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.