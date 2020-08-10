Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Германии в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наблюдательный полет будет выполняться в период с 10 по 13 августа текущего года. Взлет будет произведен с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1. Максимальная дальность полета составит 1300 километров.

Полет будет выполнен по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. На борту российского самолета немецкие специалисты будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором по открытому небу.

Отмечается, что наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочнения безопасности через укрепление мер доверия.