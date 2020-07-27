Огни над Невой: в Санкт-Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург завершил празднование Дня Военно-морского флота торжественным салютом. Над Невой вспыхнули разноцветные огни и раздались оглушительные залпы. Свидетелями красочного шоу стали сотни жителей и гостей города. Ранее праздничные салюты в честь Дня ВМФ прогремели над Владивостоком и Севастополем.

Несколькими часами ранее жители Северной столицы увидели парад в честь Дня ВМФ. Свою красоту и выучку продемонстрировали экипажи 46 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, прошедших парадным строем в акваториях Невы и Большого Кронштадтского рейда.

В праздничных мероприятиях принимал участие президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Российский лидер лично поприветствовал моряков и поздравил их с праздником. После, глава государства обратился к собравшимся и всем россиянам с речью, в которой отметил героизм российских моряков и важность дальнейшего развития флота для укрепления обороноспособности страны.

Сигналам к началу парада стал залп салютного дивизиона Петропавловской крепости. На Сенатской площади состоялась церемония вноса символов Парада - кормового Георгиевского флага линейного корабля «Азов» и Орденского военно-морского флага СССР крейсера «Аврора». В завершении торжественных мероприятий небо над Санкт-Петербургом было расцвечено в цвета национального флага.