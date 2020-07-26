Аллею героев российского флота открыли в Кронштадте в День ВМФ

В Кронштадте в День ВМФ открыли Аллею героев российского флота. Она станет главной общественной площадкой историко-культурного кластера «Остров фортов».

В церемонии открытия аллеи приняли участие первый замминистра обороны Руслан Цаликов и зампредседателя инвестиционного комитета по развитию кластера Ксения Шойгу.

«Флот с момента своего создания - это всегда гордость, опора и защита для нашего государства. Хочу всех поздравить, и в День ВМФ, флоту, которому более 300 лет, конечно, важно начинать что-то новое. И это новое должно так развиваться, должно состояться на таком уровне, чтобы через 300 лет всех тех, кто здесь сегодня это организовывал и начинал, вспоминали также, как Петра, который основал российский флот», - отметил Руслан Цаликов.

Аллея героев - это «дорога времени». Флотоводцы и мореплаватели, не вошедшие в число выбранных героев, займут достойное место на другом тематическом объекте музейно-исторического парка Кронштадта – «Маяке памяти», где будут размещены имена 200 героев российского флота.

«Наша команда делала все возможное, чтобы открытие состоялось именно в День ВМФ, потому что этот парк посвящен военно-морскому флоту», - рассказала на открытии Аллеи Ксения Шойгу.

Ранее в Кронштадте состоялось торжественное открытие Всесезонного учебно-спортивного палаточного комплекса «Лагерь настоящих героев», который стал первым введенным в эксплуатацию объектом нового историко-культурного кластера «Остров фортов».