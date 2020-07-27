Военные ЮВО посоревновались в беге в Ставрополе: видео

В Ставрополе на базе бригады связи 49-й общевойсковой армии состоялся чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по легкоатлетическому кроссу.

Участники соревнований прибыли из соединений и воинских частей, дислоцированных в республиках Северного Кавказа и Закавказья, Крыма и Севастополя, Ростовской и Волгоградской областей.

В ходе трехдневных соревнований состоялись забеги на трех дистанциях среди мужчин и женщин: 3000, 5000 и 8000 метров, а также забег в формате эстафеты.

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Призовые места распределились следующим образом: в беге на 3000 метров среди женщин первое место заняла Хрипунова Анна (Черноморский флот); второе - Дворянская Анна (Черноморский флот); третье - Евграфова Марина (4 Армия ВВС и ПВО). В беге на 5000 метров среди мужчин первым стал Шаламов Вячеслав (Черноморский флот); вторым - Ханбиков Раиф (8 Армия); третьим - Ненашев Владислав (4 Армия ВВС и ПВО). В беге на 8000 метров среди мужчин первое место занял Лукъянцев Валерий (58 Армия); второе - Захаров Дмитрий (4 Армия ВВС и ПВО); третье - Твердохлеб Игорь (4 Армия ВВС и ПВО). В беге на 3000 метров среди юниоров первым пришел Мазов Никита (8 Армия); вторым - Буйначев Владислав (ЮВО); третьим - Ядис Геннадий (ЮВО).

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После соревнований участники чемпионата отправились на экскурсию на Крепостную стену, где посетили остатки крепости, заложенной полководцем Александром Суворовым и совершили обзорную экскурсию по городу.

В заключительный день состоялись соревнования по эстафетному бегу 4х1000 метров и церемония закрытия чемпионата. Призерами эстафеты стали: 8 Армия (Горшков Николай, Чекалина Полина, Мазов Никита, Хаибиков Раиф); 4 Армия ВВС и ПВО (Дроздова Екатерина, Бабенко Иван, Дауталиев Базарбай, Ненашев Владислав); Черноморский флот (Дворянская Анна, Файзиев Максим, Захаров Дмитрий, Шазамов Вячеслав).

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Чемпионат Южного военного округа по легкоатлетическому кроссу проводится в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Южном военном округе на 2020 год.