Шойгу доложил Путину о подготовке к военно-морскому параду

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о ходе подготовки к параду в День ВМФ во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие более 40 самолетов и вертолетов, более 40 кораблей и четыре тысячи военнослужащих и юнармейцев. Российский лидер планирует посетить это мероприятие.

Ранее сообщалось, что Путин попросил Шойгу доложить, как идет подготовка к военно-морскому параду 26 июля. Глава государства отметил, что вся страна ждет этого события.

26 июля парады ко Дню ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в них будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.