Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Концерт у дома: в Самаре военные поздравили ветерана Великой Отечественной с днем рождения

Андрей Аркадьев
10:57 09.06.2020
Фронтовику накануне, 8 июня, исполнилось 94 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской армии Центрального военного округа устроили мини-концерт во дворе дома участника Великой Отечественной войны, заслуженного связиста Российской Федерации Николая Пантелеевича Фоменко.

Концерт для Николая Пантелеевича стал неожиданным сюрпризом. Он признался, что соседи сообщали, что будут кто-то поздравлять, просили надеть медали на костюм, но не ожидал персонального концерта.

«Я не ожидал… Соседи сказали, что будет какое-то поздравление, я даже не все медали на костюм развесил. Это событие необычное, я даже немножко прослезился», - сказал ветеран.

Ансамбль песни и танца Дома офицеров «Волжские казаки» прямо во дворе дома развернул концертную площадку и исполнил для ветерана такие песни, как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы».

Мероприятие концертом не закончилось. Для проходившего службу связистом ветерана устроили и персональную выставку с демонстрацией новых образцов связи.  Николай Пантелеевич смог оценить современные переносные средства связи «Азарт» и «Белозер», стоящие на вооружении 91-й бригады управления и связи, а также к дому именинника был пригнан один из современных автомобилей связи Р-149АКШ. Ветеран сравнил новую технику с образцами, которые были на вооружении в годы его службы, и дал новой технике высокую оценку.

Николай Пантелеевич Фоменко родился в 1926 году в Острогожске Воронежской области. В июле 1942 года фашисты устроили бомбардировку его родного города. Один из снарядов разорвался во дворе, где в тот момент находился молодой человек, он был контужен. После освобождения Острогожска в январе 1943 года Фоменко вступил в истребительный батальон при отделе городской милиции. Совершал партизанские налеты на подразделения врага.

В ноябре 1943 года его призвали в ряды Красной армии и направили на Дальний Восток. В составе 7-го отдельного батальона связи 190-й стрелковой дивизии участвовал в боях с японцами в Маньчжурии. Получил три ранения. После войны продолжил служить в войсках, в 1950 году стал командиром самоходного орудия САУ-100.

Имеет звания почетный радист и заслуженный связист РСФСР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета», а также медалями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.06.2020, 02:56
Жителей юга России ждет аномальная жара
Дата09.06.2020, 05:00
Военные готовят новые подрывы породы для путей обхода моста под Мурманском
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата08.06.2020, 14:00
Россия и Турция договорились о новых поставках С-400
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:26 Армия
Видео
В Чите продолжают принимать пациентов с СOVID-19 в полевом госпитале
12:18 В стране и мире
Видео
Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование ДТП Ефремова
11:54 В стране и мире
Покупку Абрамовичем «Крика» опровергли
11:45 ОПК
Госиспытания бронеавтомобиля «Атлет» должны завершиться до конца года
11:15 В стране и мире
СМИ: адвокат Ефремова заявил о признании им вины
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент ДТП с участием Ефремова в Москве попал на камеры видеонаблюдения
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.