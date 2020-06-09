Концерт у дома: в Самаре военные поздравили ветерана Великой Отечественной с днем рождения

В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской армии Центрального военного округа устроили мини-концерт во дворе дома участника Великой Отечественной войны, заслуженного связиста Российской Федерации Николая Пантелеевича Фоменко.

Концерт для Николая Пантелеевича стал неожиданным сюрпризом. Он признался, что соседи сообщали, что будут кто-то поздравлять, просили надеть медали на костюм, но не ожидал персонального концерта.

«Я не ожидал… Соседи сказали, что будет какое-то поздравление, я даже не все медали на костюм развесил. Это событие необычное, я даже немножко прослезился», - сказал ветеран.

Ансамбль песни и танца Дома офицеров «Волжские казаки» прямо во дворе дома развернул концертную площадку и исполнил для ветерана такие песни, как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы».

Мероприятие концертом не закончилось. Для проходившего службу связистом ветерана устроили и персональную выставку с демонстрацией новых образцов связи. Николай Пантелеевич смог оценить современные переносные средства связи «Азарт» и «Белозер», стоящие на вооружении 91-й бригады управления и связи, а также к дому именинника был пригнан один из современных автомобилей связи Р-149АКШ. Ветеран сравнил новую технику с образцами, которые были на вооружении в годы его службы, и дал новой технике высокую оценку.

Николай Пантелеевич Фоменко родился в 1926 году в Острогожске Воронежской области. В июле 1942 года фашисты устроили бомбардировку его родного города. Один из снарядов разорвался во дворе, где в тот момент находился молодой человек, он был контужен. После освобождения Острогожска в январе 1943 года Фоменко вступил в истребительный батальон при отделе городской милиции. Совершал партизанские налеты на подразделения врага.

В ноябре 1943 года его призвали в ряды Красной армии и направили на Дальний Восток. В составе 7-го отдельного батальона связи 190-й стрелковой дивизии участвовал в боях с японцами в Маньчжурии. Получил три ранения. После войны продолжил служить в войсках, в 1950 году стал командиром самоходного орудия САУ-100.

Имеет звания почетный радист и заслуженный связист РСФСР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета», а также медалями.