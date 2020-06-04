Более 3,5 тысячи единиц оборудования получит медцентр для больных COVID-19 в Воронеже

Три с половиной тысячи единиц медтехники поставят в многофункциональный медицинский центр, который Минобороны возводит сейчас в Воронеже. В госпитале будет компьютерный томограф, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое высокотехнологичное оборудование.

Часть техники уже доставлена - лабораторные приборы, кровати, медицинские консоли уже размещают в палатах. Больницу на 200 мест военные возводят по поручению президента РФ Владимира Путина - для оказания помощи гражданскому населению. Стройку проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Возведение воронежского госпиталя продолжается в круглосуточном режиме. Строители, работая в три смены, уже полностью возвели корпуса, идет внутренняя отделка помещений. Палаты пока находятся в разной степени готовности, но во многие уже поставили мебель, идет прокладка коммуникаций, к которым уже в ближайшее время начнут подключать и медицинское оборудование.