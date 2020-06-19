В Минобороны разъяснили порядок удаленного поступления офицеров в академии и университеты

Из-за пандемии коронавирусной инфекции набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году впервые проводится с использованием дистанционных образовательных технологий и систем видео-конференц связи.

С 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов Минобороны России.

Приемные комиссии оценивают профессиональную подготовленность по индивидуальным методикам, разработанным с учетом специфики и направления подготовки военных специалистов.

Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых приемные комиссии вузов рекомендуют для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры.

Прием абитуриентов в военные вузы в этом году также проходит в новом формат, они будут поступать в военные вузы в местах проживания.

На места отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители учебных заведений, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе региональных военкоматов.

Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.