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Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР

Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.
2025-01-13 14:17:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ поделилось кадрами освобождения Песчаного на территории Донецкой Народной Республики. Ранее ведомство сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта подразделениями группировки войск «Центр».

«Подразделениями 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении Минобороны.

В описании к видео сказано, что в ходе наступательных действий с помощью беспилотников была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ. Артиллеристы накрыли огнем вражеские позиции. Также отработали ударные дроны - наши военнослужащие скидывали боеприпасы на противника с беспилотников.

Кроме того, бойцы ВС РФ установили российский триколор в освобожденном Песчаном. Таким образом военнослужащие обозначили, что территория находится под их контролем.

Ранее «Звезда» сообщала, что российские беспилотники «Молния» уничтожили украинских боевиков в Часовом Яре мощными минами ТМ-62. Чтобы дроны-камикадзе могли поднять эти мины, их запускают из зданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Песчаное
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