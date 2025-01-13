Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР

Министерство обороны РФ поделилось кадрами освобождения Песчаного на территории Донецкой Народной Республики. Ранее ведомство сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта подразделениями группировки войск «Центр».

«Подразделениями 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении Минобороны.

В описании к видео сказано, что в ходе наступательных действий с помощью беспилотников была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ. Артиллеристы накрыли огнем вражеские позиции. Также отработали ударные дроны - наши военнослужащие скидывали боеприпасы на противника с беспилотников.

Кроме того, бойцы ВС РФ установили российский триколор в освобожденном Песчаном. Таким образом военнослужащие обозначили, что территория находится под их контролем.

Ранее «Звезда» сообщала, что российские беспилотники «Молния» уничтожили украинских боевиков в Часовом Яре мощными минами ТМ-62. Чтобы дроны-камикадзе могли поднять эти мины, их запускают из зданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.