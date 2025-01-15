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Дроноводы объяснили, почему в зимнее время боевикам труднее спрятаться

Оператор БПЛА с позывным Танкист отметил, что без листвы противника заметить легче через камеру беспилотника.
Олег Калинобродский 2025-01-15 10:35:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские войска продолжают уничтожать украинских националистов на Южно-Донецком направлении СВО и двигаться к границе с Запорожской областью. Путь всей группировке войск «Восток» прокладывают разведывательные группы. Их основной инструмент - беспилотники, которые позволяют видеть все. По словам бойцов, зимние условия только играют на руку.

«Вычислить противника проще стало. Нет листвы, ничего не мешает глядеть в камеру», - рассказывает оператор БПЛА с позывным Танкист.

Разведчики выявляют точное местоположение врага, наводят артиллерию и прикрывают штурмовые подразделения. В составе разведгрупп есть и снайпер.

По словам бойцов, при отступлении противник теряет бдительность. Из-за этого ВСУ несут серьезные потери. Боевики бросают позиции и западное оружие.

Разведчики продвигаются вперед днем и ночью. Любые погодные условия оборачивают в собственное преимущество.

Сегодня вся территория на подступах к Великой Новоселке под постоянным огневым контролем наших войск. Разведка работает в том числе в тылу врага, благодаря чему выбивать противника с позиций удается еще быстрее.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #бпла #зима #Южно-Донецкое направление #Дроноводы
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