Минувшей ночью российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона. Два беспилотника сбили в Белгородской области.

Еще один вражеский аппарат перехватили в Тамбовской области.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что боевики пытались ударить по Брянской области беспилотниками, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow. Все вражеские цели были уничтожены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.