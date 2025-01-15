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В Белгородской и Тамбовской областях сбили три беспилотника

Вражеские дроны перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.
2025-01-15 07:19:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона. Два беспилотника сбили в Белгородской области.

Еще один вражеский аппарат перехватили в Тамбовской области.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что боевики пытались ударить по Брянской области беспилотниками, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow. Все вражеские цели были уничтожены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотник #бпла #МО РФ
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