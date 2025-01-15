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«Гвоздика» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

После поражения цели расчет быстро выполнил перекат, сменив позицию для выполнения новых задач.
2025-01-15 11:55:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие огнем артиллерии уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Минобороны России разместило кадры боевой работы самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

«Расчеты 122-мм самоходных орудий 2С1 "Гвоздика" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра», - говорится в сообщении.

Пролетая над правым берегом Днепра, оператор дрона выявил пункт управления БПЛА в заброшенном доме. Координаты передали на пункт управления артиллерией.

Артиллеристы выдвинулись на огневые позиции, произвели расчет координат цели, навелись и открыли огонь. На записи показан процесс стрельбы. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям.

После выполнения боевой задачи расчет САУ переместился, чтобы не попасть под ответный удар и продолжить выполнять боевые задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #САУ #Днепр #Гвоздика
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