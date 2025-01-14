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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 460 человек

Также уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет.
2025-01-14 15:47:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 460 военнослужащих. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Помимо потерь в живой силе, враг в течение суток лишился на данном направлении трех танков, двух бронетранспортеров, 22 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шести артиллерийских орудий и миномета.

С начала боев в Курской области потери противника в живой силе составили до 51900 человек. За этот период времени уничтожены 303 танка ВСУ, 229 БМП, 168 БТР, 1561 боевая бронированная машина, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 ЗРК.

Российские войска продолжают громить украинские формирования в Курской области. Ранее расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ. Кадрами боевой работы артиллеристов поделилось Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Потери #Курское направление
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