В приграничном районе Курской области расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили украинский опорный пункт. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Укрепленные позиции врага выявили при помощи средств воздушной разведки. Координаты оперативно передали на пункт управления артиллерией.

В результате мощного удара было уничтожено большое количество боевиков. Это помогло штурмовым подразделениям занять опорный пункт.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию националистов в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.