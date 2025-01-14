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Расчеты «Мста-С» уничтожили опорный пункт в курском приграничье

Артиллеристы ликвидировали большое количество боевиков.
2025-01-14 06:29:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили украинский опорный пункт. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Укрепленные позиции врага выявили при помощи средств воздушной разведки. Координаты оперативно передали на пункт управления артиллерией.

В результате мощного удара было уничтожено большое количество боевиков. Это помогло штурмовым подразделениям занять опорный пункт.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию националистов в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Курская область #САУ #Мста-С #уничтожение #Опорный пункт
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