Су-34 ударил авиабомбами с УМПК по технике ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал в курском приграничье формирования киевского режима. Кадры боевой работы продемонстрировало Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняет оборонное ведомство, удар наносился по бронированной технике и личному составу ВСУ. В ходе боевого вылета экипаж самолета сбросил на противника авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

На кадрах Минобороны показано, как боеприпасы отделяются от носителя. Когда разведка подтвердила уничтожение целей, экипаж вернулся на аэродром.

Отметим, что благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас способен разрушать объекты даже без прямого попадания посредством ударной волны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.