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ВСУ потеряли более 230 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Кроме этого, наши войска уничтожили 10 единиц бронетехники, семь автомобилей, четыре САУ, два миномета, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы.
2025-01-13 13:55:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что неприятель потерял более 230 военнослужащих на Курском направлении за сутки ведения боевых действий. 

Отмечено, что за это время на этом направлении российские военнослужащие успели уничтожить три украинских танка, боевую машину пехоты, шесть других боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Из артиллерии ВСУ потеряли четыре самоходки и два миномета, а также станцию контрбатарейной борьбы. Еще враг лишился станции радиоэлектронной борьбы. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что расчеты буксируемых орудий Д-30 уничтожили живую силу и бронетехнику противника в Курской области. Артиллеристы обрушили на неприятеля 122-миллиметровые снаряды. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #боевые действия #Курское направление #Потери простивника
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