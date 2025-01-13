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Расчеты Д-30 уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео работы орудия Д-30 в курском приграничье.
2025-01-13 13:52:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская артиллерия бьет по врагу регулярно. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадрами боевой работы артиллеристов поделилось Минобороны России.

Чтобы орудие при наблюдении со стороны противника сливалось с окружающим пространством, его спрятали среди деревьев и накрыли маскировочной сетью. На записи можно увидеть, как артиллеристы производят необходимые вычисления и ведут огонь.

В описании к видео сказано, что артиллеристы выполняют боевые задачи в связке с разведывательными подразделениями. Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, боевую технику, склады боеприпасов и местоположение личного состава ВСУ. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника.

Артиллеристы работают как в дневное, так и в ночное время суток, независимо от погодных условий. Для этого позиции оборудованы ночными прицельными приспособлениями.

В Минобороны отмечают, что снаряды поступают вовремя и в необходимых объемах. Боеприпасы на позиции доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #д-30 #артиллеристы
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