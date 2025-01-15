Экипаж Су-34 уничтожил технику ВСУ с боевиками в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ.

Удар по неприятелю наносился авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило не входить в зоне поражения большинства комплексов ПВО, состоящих на вооружении противника.

Как только летчики получили подтверждение уничтожения намеченных целей от разведки, они благополучно вернулись на свой аэродром.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи штурмовой авиации разнесли опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Они действовали парами самолетов Су-25, выполняя пуски авиационных ракет с малых высот.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.