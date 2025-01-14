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МО РФ пообещало ответ на попытку удара западными ракетами по Брянщине

Противник использовал шесть ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow и 31 беспилотник, но все воздушные цели удалось сбить благодаря боевой работе расчетов ПВО.
2025-01-14 14:27:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об отражении попытки нанесения ракетного удара по объектам на территории Брянской области. Также российское оборонное ведомство пообещало, что эти действия, поддерживаемые западными кураторами, не останутся без ответа. 

Эта попытка была предпринята сегодня ночью с территории Украины. Неприятель задействовал шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, только же крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, поставленных из Великобритании, а также 31 беспилотник самолетного типа. 

«В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны», - говорится в сообщении. 

МО РФ уточнило, что по итогу произошедших событий жертв и пострадавших нет. 

Российское оборонное ведомство добавило, что также две произведенные в Британии ракеты Storm Shadow были сбиты над акваторией Черного моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #Брянская область #Черное море #Storm Shadow #ответ
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