Дроноводы поразили боевиков сбросами боеприпасов в Харьковской области

Операторы дронов группировки войск «Север» поразили живую силу ВСУ в Харьковской области. Минобороны России показало на видео, как с беспилотников на противника сбрасываются боеприпасы.

Разведка «Севера» заметила с воздуха скопление украинских боевиков в Харьковской области. Выждав подходящий момент, операторы сбросили с дронов боеприпасы.

«Операторы боевых БПЛА группировки войск "Север" умело управляя дронами с системой сбросов боеприпасов, точными попаданиями поразили живую силу ВСУ», - говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, наводит боеприпас и скидывает его. После сброса происходит детонация.

Ранее «Звезда» сообщала, что российские беспилотники «Молния» уничтожили украинских боевиков в Часовом Яре мощными минами ТМ-62. Чтобы дроны-камикадзе могли поднять эти мины, их запускают из зданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.