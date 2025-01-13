Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники неприятеля в приграничном районе Курской области. При этом была сорвана ротация подразделений ВСУ. Это заслуга экипажа вертолета Ми-28НМ.

Летчики действовали в составе смешанной тактической группы армейской авиации. Они оказывали поддержку российским сухопутным войскам. В ходе удара по заранее заданным координатам применялись авиационные ракеты.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы противник не смог поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М ударил ракетами по боевикам ВСУ в Курской области. В тот раз летчики тоже смогли уничтожить как личный состав неприятеля, так и его бронетехнику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.