FPV-дрон уничтожил украинский внедорожник на Курском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении внедорожника ВСУ на Курском направлении. Это сделал оператор FPV-дрона.
Автомобиль обнаружили разведчики из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Внедорожник высадил украинских боевиков в лесополосе на Курском направлении.
Полученные данные быстро передали расчетам ударных средств. После этого автомобиль был уничтожен операторами FPV-дронов. Помимо этого, удалось ликвидировать и личный состав ВСУ.
Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты, резко отвернули на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы самим не попасть под удар неприятельских ПЗРК.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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