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FPV-дрон уничтожил украинский внедорожник на Курском направлении

Кроме этого, как отметили в МО РФ, удалось ликвидировать личный состав ВСУ.
2025-01-14 10:38:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении внедорожника ВСУ на Курском направлении. Это сделал оператор FPV-дрона.

Автомобиль обнаружили разведчики из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Внедорожник высадил украинских боевиков в лесополосе на Курском направлении. 

Полученные данные быстро передали расчетам ударных средств. После этого автомобиль был уничтожен операторами FPV-дронов. Помимо этого, удалось ликвидировать и личный состав ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты, резко отвернули на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы самим не попасть под удар неприятельских ПЗРК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #внедорожник #FPV-дрон #Рубикон #Курское направление
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