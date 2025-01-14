FPV-дрон уничтожил украинский внедорожник на Курском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении внедорожника ВСУ на Курском направлении. Это сделал оператор FPV-дрона.

Автомобиль обнаружили разведчики из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Внедорожник высадил украинских боевиков в лесополосе на Курском направлении.

Полученные данные быстро передали расчетам ударных средств. После этого автомобиль был уничтожен операторами FPV-дронов. Помимо этого, удалось ликвидировать и личный состав ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты, резко отвернули на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы самим не попасть под удар неприятельских ПЗРК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.