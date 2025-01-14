Пленный из ВСУ рассказал об атаке украинских дронов «Баба-яга» по своим

ВСУ с помощью дронов «Баба-яга» разбрасывают мины повсюду, в том числе на своих же военных. Об этом сообщил пленный украинский солдат Александр Шевченко. Видеозапись беседы с ним предоставило Министерство обороны РФ.

«"Баба-яга" летала, скидывала недалеко. Не различает. Если не предупредили, что спрятаться, значит, скидывает на всех, кто шевелится и кто ходит», - рассказал пленный.

Шевченко рассказал о серьезных потерях в личном составе в 100-й бригаде. По его словам, там творится настоящая «мясорубка». Как утверждает пленный, многие солдаты дезертируют, а других без всякого смысла бросают на убой.

Александра забрали в ряды ВСУ по мобилизации. В подразделении, куда он был распределен до перевода на боевые задачи, служили люди старше 50 лет. Служившие злоупотребляли алкоголем и часто дрались с офицерами. При этом должной военной подготовки Александр так и не прошел.

Ранее другой пленный признал, что украинская сторона прикрывается мирными жителями под Часовым Яром. Он выразил уверенность, что ВСУ не эвакуируют гражданских, поскольку используют их как живой щит.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.