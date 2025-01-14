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Расчет БПЛА «Скат 350 М» показал уничтожение двух БТР и живой силы ВСУ

Расчет БПЛА «Скат» обнаружил два украинских бронетранспортера и передал координаты командованию, после чего вражескую технику уничтожили ударами артиллерии.
2025-01-14 05:11:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА «Скат 350 М» отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли и уничтожили пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Курской области. Министерство обороны РФ показало боевую работу наших мотострелков.

На опубликованных кадрах разведывательный «Скат 350 М» взмывает в небо на боевое дежурство. В ходе боевой работы расчет обнаружил два бронетранспортера ВСУ, выгружавших пехоту для ротации на позициях. После анализа разведанные координаты передали командованию. После этого по целям нанесли артиллерийский удар.

Боевые машины противника удалось уничтожить. Поражение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени.

Артиллеристы группировки «Север» работают в тесном взаимодействии с операторами БПЛА. Вместе они ежедневно наносят ощутимый урон боевикам ВСУ в приграничных районах под Курском. Расчеты беспилотников днем и ночью следят за противником, а также корректируют огонь артиллерии.

БПЛА «Скат 350 М» используется для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения российских средств поражения на объекты противника. Эти беспилотники хорошо себя зарекомендовали и сейчас применяются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее экипаж «Ночной охотник» сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Летчики уничтожили технику и живую силу противника авиационными ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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