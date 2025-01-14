Оператор дрона уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ в Харьковской области

Оператор дрона группировки войск «Север» точным сбросом уничтожил блиндаж с живой силой ВСУ в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Разведка «Севера» заметила с воздуха скопление украинских боевиков в блиндаже в лесистой местности. Выждав подходящий момент, оператор сбросил с дрона боеприпасы.

«Оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил блиндаж и боевиков ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу противника. На записи показаны результаты ударов. На месте попаданий происходят детонация и возгорание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.