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Оператор дрона уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали поражение цели оператором БПЛА.
2025-01-14 18:02:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор дрона группировки войск «Север» точным сбросом уничтожил блиндаж с живой силой ВСУ в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Разведка «Севера» заметила с воздуха скопление украинских боевиков в блиндаже в лесистой местности. Выждав подходящий момент, оператор сбросил с дрона боеприпасы.

«Оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил блиндаж и боевиков ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу противника. На записи показаны результаты ударов. На месте попаданий происходят детонация и возгорание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #блиндаж
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