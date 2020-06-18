Выставка «Полководцы Победы» открылась Центральном музее ВС РФ

Выставка «Полководцы Победы», где представлены материалы о выдающихся советских военачальниках, открылась Центральном музее ВС РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Выставка приурочена к 75-летию Победы и рассказывает истории из жизни самых известных советских военачальников, показывая посетителям подлинные исторические и семейные реликвии», - говорится в сообщении ведомства.

В экспозиции представлены материалы о выдающихся советских военачальниках – одиннадцати кавалерах ордена «Победа», а также обо всех маршалах Советского Союза, главных маршалах родов войск, маршалах родов войск и генералах армии, имена которых связаны с ключевыми военными операциями Великой Отечественной войны.

«В основе экспозиции – подлинные предметы: боевые знамена, образцы боевого оружия, а также личные вещи и документы знаменитых полководцев из фондов Центрального музея ВС РФ», - сообщили в Минобороны.

Также посетители смогут увидеть мундиры военачальников и полные комплекты их наград (в муляжах).

«Кроме того впервые представлены форма генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина и другие экспонаты из Музея истории военной формы одежды», - следует из текста сообщения.

В военном ведомстве рассказали, что также будут представлены две уникальные композиции - «Кабинет Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина» и «Командующий Парадом Победы Георгий Жуков на Красной площади».

В Минобороны подчеркнули, что в экспозиции представлены также вещи маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Родиона Малиновского, Федора Толбухина, Леонида Говорова, Семена Тимошенко и Кирилла Мерецкова.

Выставка открылась для посетителей 18 июня и продлится до 7 декабря 2020 года.