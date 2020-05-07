Российское судно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь

В сирийский порт Тартус причалил огромный контейнеровоз «Спарта-2» с гуманитарной помощью из России. На борту судна более 800 тонн продовольствия - рис, крупа, консервы, чай и полюбившаяся местным жителям сгущенка.

В первую очередь продукты доставят в самые пострадавшие от террористов районы Заевфратья. Также, наша страна помогает Сирии стройматериалами и спецтехникой для восстановления разрушенных городов.

Всего за годы войны в Сирию подобных грузов доставлено уже почти пять тысяч тонн. Благодаря таким поставкам, сейчас активно восстанавливаются около двухсот школ и столько же детских садов.