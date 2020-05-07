Российское судно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь
Продовольствие отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы Заевфратья.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В сирийский порт Тартус причалил огромный контейнеровоз «Спарта-2» с гуманитарной помощью из России. На борту судна более 800 тонн продовольствия - рис, крупа, консервы, чай и полюбившаяся местным жителям сгущенка.
В первую очередь продукты доставят в самые пострадавшие от террористов районы Заевфратья. Также, наша страна помогает Сирии стройматериалами и спецтехникой для восстановления разрушенных городов.
Всего за годы войны в Сирию подобных грузов доставлено уже почти пять тысяч тонн. Благодаря таким поставкам, сейчас активно восстанавливаются около двухсот школ и столько же детских садов.