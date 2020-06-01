В воинских частях Минобороны РФ начинается летний период обучения

Первого июня во всех воинских частях ВС РФ пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения.

Основные усилия в этот период будут направлены на достижение слаженности подразделений, совершенствование подготовки. Планируется провести более 3,5 тысяч тактических учений с применением разведывательно-ударных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием. Все мероприятия будут максимально приближены к «боевым» условиям.

Одной из главных задач является подготовка и проведение стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020», а также подготовка команд к «АрМИ-2020», в котором примут участие более 30 стран, пять тысяч военнослужащих в составе 250 команд.

В период проведения СКШУ будут отработаны вопросы перевозок различными видами транспорта, марши, все виды боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе противодействия незаконным и иррегулярным вооруженным формированиям. Также будет продолжена борьба воинских подразделений за право наименования «ударный».