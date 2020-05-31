В бригаде связи общевойсковой армии ЗВО прошли учения требованиям безопасности военной службы

В бригаде связи общевойсковой армии Западного военного округа состоялись комплексные занятия по требованиям безопасности военной службы. Учения прошли в преддверии начала летнего периода обучения.

Военнослужащие бригады, дислоцированной в Воронеже, ознакомились с правилами соблюдения требований безопасности во время выполнения задач по развертыванию радиостанций Р-166, антенных модулей Р-431АМ, а также новейших современных комплексов «Редут-2УС».

Связисты прошли инструктаж по правилам организации ремонтных, погрузочных, механико-ремонтных работ, по безопасному обращению со стрелковым оружием, боевыми и тактическими гранатами.

Все занятия прошли с соблюдением социального дистанцирования и масочного режима.