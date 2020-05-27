Быстро и метко: бойцы спецназа выполнили стрельбу из АК-12 в Тамбовской области

Военнослужащие бригады спецназа приступили к тренировкам по стрельбе из автоматов Калашникова АК-12 в Тамбовской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие ощутили изменения, сделанные в оружии, которые отразились в меньшей отдачи, удобстве передвижения на поле боя за счет регулируемого приклада и тактического ремня, возможности вести малошумную стрельбу при помощи съемного высокоэффективного дульного тормоза-компенсатора.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».