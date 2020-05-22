Спецназ ЦВО уничтожил банду «боевиков» на учениях под Самарой: видео
Практические действия прошли в рамках подготовки групп спецназа к Всеармейскому соревнованию по тактической стрельбе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Спецназовцы Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по захвату и уничтожению командного пункта условного противника под Самарой.
По легенде, разведчики установили место сосредоточения боевиков в районе заброшенных построек. Дальнейшие события больше напоминали кадры из кинофильма, а сама спецоперация был проведена стремительно. Сначала снайпер поразил часового, а ударная группа смела противника, стремительно атаковав его позиции.
Спецназ применял автоматы АК-74М, снайперские винтовки СВД, пистолеты Ярыгина и Макарова, а также пулеметы ПК. В ходе условного боя с радикалами, часть штурмовой группы десантировалась на крыши домов с борта вертолета Ми-8.