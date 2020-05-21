Путин: мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников

Призыв в армию для выпускников школ будет отложен в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил 21 мая президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», - сказал глава государства на совещании по ситуации в сфере образования.

В начале апреля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, не будут призываться на военную службу в весенний призыв 2020 года.