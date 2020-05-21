«Внес неоценимый вклад в развитие системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»: в МЧС поздравили Сергея Шойгу с юбилеем

Двадцать первого мая главе Минобороны РФ Сергею Шойгу исполняется 65 лет. Руководитель МЧС России Евгений Зиничев и коллектив ведомства поздравили Сергея Кужугетовича с юбилеем.

«Вклад Сергея Кужугетовича в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций невозможно переоценить. Он возглавлял МЧС России в течение 21 года. В этот период была проделана огромная работа по становлению и развитию министерства, его территориальных органов, сил и средств, образовательных и научно-исследовательских учреждений, по созданию и развитию РСЧС», - говорится в сообщении Зиничева.

Глава МЧС подчеркнул, что на сегодняшний день среди приоритетов ведомства остаются повышение качества взаимодействия подразделений системы министерства, активное внедрение современных технологий, обновление техники, расширение международного сотрудничества и развитие кадрового потенциала.

«Счастья и благополучия!» - сказано в поздравлении.

Коллектив экстренного ведомства также пожелал Сергею Шойгу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в его деятельности и реализации всех задуманных планов.