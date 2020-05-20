Более 600 военных медиков будут работать в лечебном центре в подмосковной Кубинке

В подмосковной Кубинке создан временный инфекционный центр Министерства обороны РФ для приема пациентов с COVID-19. В госпитале будут работать более 600 медиков, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«В работе инфекционного центра задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов», - говорится в сообщении.

Госпиталь оснащен всем необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, включая аппараты искусственной вентиляции легких и самое современное медицинское оборудование.

Медики будут работать в центре посменно, сутки через двое, все они получили защитные костюмы, маски, перчатки, антисептики. Также на добровольных началах привлечены курсанты Военно-медицинской академии. Они будут работать под руководством старших, более опытных коллег.