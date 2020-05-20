В России стартует отправка призывников в войска

Сегодня стартует отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие проводится в рамках весеннего призыва 2020 года граждан на воинскую службу.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 "О призыве в апреле - июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" с 1 апреля проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу», - говорится в сообщении Минобороны России.

Запланирована отправка более 35 тысяч призывников со сборных пунктов на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку. Кроме того, из некоторых регионов призывников будут доставлять самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

«Предусмотрены железнодорожные перевозки команд 6-ю воинскими эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами (более 2500 вагонов) в графиковых пассажирских поездах. Количество военнослужащих в одном таком вагоне будет сокращено на треть», - также говорится в сообщении оборонного ведомства.

Все сотрудники и медицинский персонал сборных пунктов заранее были обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антибактерицидными средствами, а также бесконтактными термометрами.

Призывники, прибывающие на сборные пункты, в ходе весеннего призыва на военную службу, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащие, после их прибытия в соединения и воинские части, пройдут двухнедельный карантин», - уточнили в Минобороны России.

На всех сборных пунктах проведена дезинфекция помещений и прилегающей к ним территории, а также созданы необходимые запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции в полном объеме.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации работает «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96,498-96-97,498-96-98. График работы с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов (время московское).