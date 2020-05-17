Первый Ил-76 вылетел из Сербии в Россию

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего в Сербии задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылетел с аэродрома Батайница в РФ.

Сегодня, 17 мая, планируется совершить четыре рейса и доставить в Россию более 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.

Вчера на родину вернулись 43 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

Российские специалисты находились в Сербии полтора месяца: дезинфицировали социально важные объекты, помогали в лечении больных коронавирусом, а также обменивались опытом с сербскими коллегами.