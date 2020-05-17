Вторая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинула Белград

Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего в Сербии задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, направилась из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром Батайница.

Там в самолеты Ил-76 будет осуществлена погрузка техники, которая вместе с военнослужащими отправится на Родину.

Сегодня, 17 мая, планируется совершить четыре рейса и доставить в Россию более 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.

Вчера на родину вернулись 43 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

За полтора месяца российские военные медики приняли участие в лечении 880 пациентов в 30 городах страны. Специалисты РХБ защиты провели полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в 40 населенных пунктах Сербии.

Всего обработано 376 зданий, что составляет один миллион 685 тысяч квадратных метров помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог. Сегодня из Сербии в Россию отправятся еще четыре рейса, всего же военно-транспортной авиации предстоит совершить 11 таких перелетов.