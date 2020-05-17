Третий Ил-76 ВКС РФ с российскими военными прибыл на родину из Сербии

Миссия российских военнослужащих войск РХБЗ по оказанию помощи Сербии в борьбе с инфекцией коронавируса окончена. Вчера самолеты ВКС РФ начали возвращаться в Россию из Белграда.

Сегодня на аэродром Чкаловский в Московской области приземлился уже третий военно-транспортный борт Ил-76 с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России.

Все прибывшие солдаты проходят обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия, включая измерение температуры тела.

Как сообщалось ранее, 17 мая четырьмя рейсами самолетов в Россию из Сербии будут доставлены около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.