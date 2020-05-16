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«Гордимся, что боролись вместе»: Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Ирина Егорова
10:15 16.05.2020
Российские военные специалисты с 3 апреля помогали Сербской Республике в борьбе с пандемией.
«Гордимся, что боролись вместе»: Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
© Фото: Минобороны

Сербия не забудет помощь военных специалистов МО РФ в борьбе с коронавирусом в самое трудное время, заявил министр обороны страны Александр Вулин на военном аэродроме Батайница под Белградом, где прошли официальные проводы российских военных специалистов. Они помогали Сербской Республике с 3 апреля.

«Вы прибыли, когда нам было тяжелее всего. Сербия тогда почувствовала, что она не одна, что Россия вместе с ней. Вы боролись, были трудолюбивыми, настоящими экспертами. Когда будет написана история этих дней, ваш приезд и ваша борьба не останутся забытыми. Мы вместе были в трудные времена, вместе будем радоваться хорошим временам… Когда нас спросят, что мы видим в братской России и в каждом из вас, скажем, что гордимся тем, что боролись вместе», - заявил министр обороны Сербии.

В мероприятии также участвовали начальник генштаба генерал Милан Мойсилович, посол РФ Александр Боцан-Харченко, начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Михаил Чернышов.

Минобороны Сербии 9 мая наградило российских военных специалистов медалями и дипломами за вклад в усиление обороноспособности страны.

Сегодня, 16 мая, планируется совершить три рейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Военные специалисты МО РФ проводили дезинфекции больниц, пансионатов, школ и других важных социальных объектов в различных городах Сербии, обменивались опытом с сербскими коллегами, вместе боролись с невидимым неприятелем.

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