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Экипажи корветов «Совершенный» и «Громкий» провели тренировку групп антитеррора в Тихом океане

Ирина Егорова
06:18 14.05.2020
Военные обороняли корветы при угрозе атаки надводной скоростной малоразмерной цели, а также практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна.
Экипажи корветов «Совершенный» и «Громкий» провели тренировку групп антитеррора в Тихом океане
© Фото: Минобороны России

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Совершенный» и «Громкий» провели в Тихом океане тренировку групп антитеррора. Суда вышли из Владивостока в дальний поход 1 апреля, и в ходе плавания отряд выполнил тренировку, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По его словам, военные обороняли корветы при угрозе атаки надводной скоростной малоразмерной цели.

«В ходе тренировки досмотровых групп, военнослужащие практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна, учились эффективно работать в ограниченных пространствах», - добавил Воскресенский.

Кроме того, при решении задач отражения ассиметричной угрозы военные взаимодействовали с группами АТД с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

Напомним, корвет «Громкий» длиной почти 105 метров и шириной 13 метров является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Малые сторожевые корабли проекта 20380 - многоцелевые боевые надводные корабли 3-го ранга ближней морской зоны (корветы), разработанные для ВМФ России. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный». 

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