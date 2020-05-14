Тесты на коронавирус и проверка температуры: как идет призыв в ВВО в период пандемии

При входе на территорию военкоматов призывники попадают в максимально безопасную среду. Проверяют температуру, обрабатывают руки антисептиком, а на полу размечена социальная дистанция ровно в два метра.

В передвижной военной лаборатории военнослужащие будут проходить тестирование на коронавирус. Здесь заберут кровь и далее в специальной центрифуге отделят плазму от сыворотки, которая необходима при использовании экспресс тестов. На обследование команды из 10 человек уходит буквально полчаса.

В этом году все призывники будут перемещаться исключительно на транспорте Минобороны небольшими командами по 7-10 человек. После каждой поездки железнодорожные вагоны, автомобили и самолеты будут проходить обязательную дезинфекцию.