Российские военные специалисты возвращаются из Италии домой: кадры вылета

Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны РФ, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии.

С 8 мая восемь авиарейсов с аэродрома «Виллафранка» в Вероне доставили в Россию более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной военной техники.

Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке.

Ранее восьмой самолет ВКС РФ из Италии прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Все прибывающие военнослужащие проходят дезинфекцию, термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические процедуры.