Российские военные специалисты возвращаются из Италии домой: кадры вылета
Из Италии домой вернулись уже более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной военной техники.
© Фото: Минобороны РФ
Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны РФ, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии.
С 8 мая восемь авиарейсов с аэродрома «Виллафранка» в Вероне доставили в Россию более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной военной техники.
Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке.
Ранее восьмой самолет ВКС РФ из Италии прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Все прибывающие военнослужащие проходят дезинфекцию, термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические процедуры.